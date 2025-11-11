Para Gerson, financiamento de R$ 950 milhões garante investimento sem aumento da carga tributária

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado Gerson Claro (PP), destacou que a autorização para o Estado contratar financiamento de R$ 950 milhões junto ao Banco do Brasil, aprovada em plenário nesta terça-feira (11), vai assegurar a continuidade dos investimentos em infraestrutura sem aumento da carga tributária.

Segundo o parlamentar, a operação de crédito reflete a solidez fiscal de Mato Grosso do Sul e o compromisso do governo com uma gestão responsável dos recursos públicos.

“Nenhuma instituição financeira aprova um financiamento dessa magnitude para um Estado quebrado. Essa operação é uma prova do equilíbrio fiscal e da credibilidade que Mato Grosso do Sul conquistou”, afirmou Gerson.

O deputado ressaltou que os recursos serão aplicados em obras estruturantes em todas as regiões do Estado, incluindo pavimentação, recapeamento e revitalização urbana, com impacto direto na qualidade de vida da população.

Em Campo Grande, por exemplo, o programa MS Ativo já executa obras de revitalização nas Moreninhas e nos principais acessos da cidade.

Gerson reforçou que os financiamentos são voltados exclusivamente a investimentos, e não ao custeio da máquina pública. “O objetivo é crescer, investir e melhorar a vida das pessoas, mantendo o equilíbrio fiscal e sem criar novos tributos”, destacou.

O parlamentar lembrou ainda que Mato Grosso do Sul mantém a alíquota modal do ICMS em 17%, a menor do país, abrindo mão de cerca de R$ 1 bilhão por ano em arrecadação para preservar a competitividade e atrair novos empreendimentos.

Além disso, a Assembleia já aprovou outro financiamento de R$ 2 bilhões junto ao BNDES, voltado à execução de obras de pavimentação e melhoria da infraestrutura urbana e rural em diversos municípios.

Gerson também defendeu a política de incentivos fiscais, estimada em R$ 20 bilhões anuais, como instrumento essencial para o desenvolvimento econômico do Estado. “Sem esses incentivos, Mato Grosso do Sul não teria atraído mais de R$ 100 bilhões em investimentos privados, responsáveis pela instalação de grandes empreendimentos, geração de empregos e fortalecimento da economia regional”, observou.

Entre os resultados dessas políticas, o parlamentar citou o avanço da indústria de celulose, que transformou o Estado no maior polo mundial de produção e exportação do setor.

Em Inocência, a instalação da fábrica da Arauco mobiliza cerca de 10 mil trabalhadores e soma R$ 22 bilhões em investimentos. Já em Ribas do Rio Pardo e Bataguassu, o impacto econômico é expressivo, e em Sidrolândia, a operação da Impasa movimenta cerca de 500 caminhões por dia, impulsionando o comércio e a renda local.

Para Gerson Claro, Mato Grosso do Sul vive um novo ciclo de crescimento sustentado, com verticalização da economia, agregando valor à produção de soja, milho e carne bovina. “Estamos fortalecendo nossos setores produtivos, gerando oportunidades e construindo um Estado mais competitivo e desenvolvido, sem comprometer as contas públicas”, concluiu.

