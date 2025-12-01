Homem é preso após transportar 257 quilos de cabelo humano, em Ponta Porã

Na manhã deste último domingo (30), o DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreendeu cerca de 257 quilos de cabelo humano durante fiscalização. O caso aconteceu na MS-164, em Ponta Porã, cidade distante 313 quilômetros de Campo Grande. A carga foi estimada em mais de R$ 2,5 milhões.

Segundo as informações, a equipe policia realizava as diligências na região rural da cidade, quando abordou um VW T-Cross. No interior do veículo foram encontrados vários sacos pretos, contendo cabelo humano.

Quando questionado, motorista, de 48 anos, informou que a origem da carga é de Ponta Porã, e tinha destino a cidade de Dourados, distante 230 quilômetros de Campo Grande. Para realizar o serviço, ele receberia R$ 1 mil.

A carga foi encaminhada para a Polícia Federal de Ponta Porã.

A ação foi realizada pelo Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria entre a Sejusp e o Ministério da Justiça e Segurança Pública.