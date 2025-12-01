Capital anuncia sete pontos de descarte para evitar criadouros do mosquito da dengue; veja onde estão

A partir desta segunda-feira (1º), as sete regiões urbanas de Campo Grande passam a contar com pontos provisórios de descarte de materiais que possam acumular água e servir de criadouros do Aedes aegypti, mosquito transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya. A iniciativa marca o início da segunda fase do programa “Meu Bairro Limpo”, promovido pela Sesau (Secretaria Municipal de Saúde).

O lançamento do projeto aconteceu na manhã de hoje, na Escola Municipal Professor Ernesto Garcia de Araújo, localizada no bairro Nova Campo Grande, onde reuniu agentes de saúde, servidores de diferentes secretarias, lideranças comunitárias e moradores da região. A ação abre uma série de atividades que se estenderão até 31 de janeiro, com previsão de percorrer toda a Capital.

Como vai funcionar: Serão instalados sete pontos provisórios de coleta, um por região urbana, todos com estrutura fornecida pela Solurb. A proposta é permitir que os moradores depositem itens de pequeno e médio porte que possam acumular água, como baldes, potes, pneus, vasos, garrafas, bacias, brinquedos quebrados, sacolas e filmes plásticos não aproveitáveis.

Entretanto, os pontos não aceitarão alguns materiais, como móveis (sofás, camas, colchões e armários) e eletrodomésticos (geladeiras, freezers, fogões, máquinas de lavar), podas de árvores, entulhos de construção civil (concreto, tijolos, telhas), materiais perigosos (pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes, óleos lubrificantes, tintas) e pneus de grande porte de uso industrial ou agrícola.

A cada semana, a estrutura será deslocada para outro bairro dentro da mesma região, seguindo calendário definido pela Sesau. Após o período, os materiais recolhidos serão encaminhados aos ecopontos para triagem e destinação final.

A Sisep (Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos) ficará responsável pela retirada periódica dos resíduos, de acordo com o cronograma, para garantir que os locais não se transformem em novos pontos irregulares de descarte. Veja abaixo o cronograma dos pontos de descarte.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram