Idoso fica com ferimentos graves após ser atacado por dois pitbulls na Vila Palmira

A polícia militar foi acionado, o tutor dos animais disse aos PMs que os animais fugiram da casa dele, que fica na Avenida Presidente Vargas.

Um dos cachorros voltou para a casa e foi levado para o CCZ (Centro de Controles de Zoonoses). O outro ainda não tinha sido encontrado.

O tutor foi levado até a Depac/Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde foi autuado por omissão de cautela na guarda dos cachorros, ouvido e liberado.

Leia Mais

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.