Incêndio deixa parte externa de supermercado destruída

Na madrugada de sexta-feira (17), um incêndio atingiu a parte externa de um supermercado no bairro São Jorge da Lagoa. Iniciado aparentemente em uma lixeira, o fogo foi contido pelo Corpo de Bombeiros, por volta das 2h da madrugada.

De acordo com informações preliminares, o atendimento ao público deverá ser retomado normalmente após a conclusão dos trabalhos de limpeza. Felizmente, a área essencial do estabelecimento não foi afetada pelas chamas, que não se alastraram para o interior do supermercado, onde estão armazenadas as mercadorias.

Contudo, o incêndio resultou na explosão do gerador de energia, deixando a região sem luz. Caçambas de lixo foram dispostas para recolher os detritos decorrentes do incidente. A parte danificada pelo fogo está programada para ser demolida posteriormente, em virtude dos planos de expansão do estacionamento pela administração.

