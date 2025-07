Homem é preso após tentar causar acidente com a família na BR-163 em Bandeirantes

Uma mulher e seus dois filhos viveram momentos de pânico na tarde deste domingo (28) em Bandeirantes, a 70 quilômetros de Campo Grande, após o marido dela tentar provocar de propósito uma colisão com outros veículos enquanto dirigia pela BR-163. O homem foi preso em flagrante por violência doméstica e ameaça.

Segundo a Polícia Militar, tudo começou com uma discussão dentro do carro da família. Durante o trajeto, o homem passou a dirigir de forma agressiva e perigosa, ameaçando causar um acidente, mesmo com a esposa e os dois filhos pequenos a bordo.

Desesperada, a mulher conseguiu acionar a PM, que localizou o veículo ainda em movimento. A equipe do 9º Batalhão interceptou o automóvel antes que algo mais grave acontecesse.

Conforme relato dos policiais, o condutor apresentava comportamento extremamente agressivo e estava visivelmente alterado, sendo necessário o uso de algemas para contê-lo com segurança. Ele foi levado para a delegacia de Bandeirantes, onde permanece preso.

A ação rápida da polícia foi fundamental para evitar uma possível tragédia. A corporação destacou a importância de denúncias em situações de violência familiar e lembrou que qualquer pessoa pode pedir ajuda pelos números 190 (Polícia Militar) e 180 (Central de Atendimento à Mulher).

Um vídeo divulgado pela PM mostra apenas parte da perseguição, sem revelar o momento da abordagem ou do desfecho, mas reforça o risco envolvido na ação. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

