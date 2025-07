Homem vai preso por invadir casa, fazer ameaças e chutar gato da ex em Ivinhema

Indivíduo descumpriu medidas protetivas

Nesta segunda-feira (28), um homem foi preso por descumprir decisão judicial que deferiu medidas protetivas a ex- companheira em Ivinhema. Ele invadiu a residência da mulher e fez ameaças a ela, além de chutar o gato da vítima.

Segundo o boletim de ocorrência registrado pela mulher, ele ainda danificou o portão de entrada do imóvel. O crime ocorreu no último domingo (27) e o homem estava ciente das medidas protetivas

Ele foi preso preventivamente hoje após deferimento da Justiça. A prisão foi realizada pelo SIG (Setor de Investigações Gerais) da Polícia Civil de Ivinhema.

