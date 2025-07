“A Mulher que vira Onça”: senadora Soraya Thronicke será homenageada no Carnaval de 2026

Lançamento do samba-enredo que prestigia a senadora ocorreu no domingo (27), durante tradicional feijoada da agremiação

No último domingo (27), a GRES Igrejinha anunciou, durante uma feijoada no Rádio Clube, que o samba-enredo do próximo Carnaval será “Soraya – a Mulher que vira Onça”, em homenagem à senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS).

A escolha reconhece a força e a trajetória da parlamentar Sul-mato-grossense que, com garra e coragem, tem defendido Mato Grosso do Sul em Brasília — e conquistado o apelido carinhoso de “A Onça do MS”.

Antes de cair no samba, Soraya se emocionou com uma homenagem em vídeo, que reuniu depoimentos de seus familiares e amigos.

Mariza Fontoura Ocampos, presidente da Igrejinha, resumiu o sentimento de todos: “Soraya representa a mulher que não se cala, que se transforma. Que ruge quando precisa e que samba com a nossa Igrejinha. O nosso samba vai pulsar com a história de uma menina do interior, que cresceu entre as raízes sul-mato-grossenses e se transformou em símbolo de voz ativa, de luta por igualdade e de amor à cultura brasileira. Essa mulher virou enredo porque já é inspiração”.

O lançamento do tema foi prestigiado por integrantes das demais escolas de samba, pelo presidente da Lienca (Liga das Entidades Carnavalescas de Campo Grande), Alan Catharineli, e pelo secretário-executivo da Cultura, Valdir Gomes, que fez questão de parabenizar a escolha. “Carnaval é cultura. E cultura não se faz sem apoio. A Soraya tem sido fundamental para que possamos manter vivas as nossas manifestações culturais e valorizar nossas raízes”, enfatizou o secretário.

A senadora Soraya agradeceu o quanto se sentiu acolhida com cada detalhe. “Se eu não fosse de Mato Grosso do Sul, escolheria ser. Amo essa terra com todas as minhas forças. Ver minha história retratada nesse enredo é um presente para a vida inteira”, disse.

Carnaval é cultura regional e Soraya apoia – Em 2025, Soraya Thronicke reforçou seu comprometimento com a cultura regional, sendo uma das principais apoiadoras do Carnaval no estado. A senadora participou dos desfiles das escolas de samba Igrejinha e Deixa Falar em Campo Grande, além de já ter destinado mais de R$ 2 milhões para o fomento da festa em diversas cidades como Campo Grande, Corumbá, Ladário, Jaraguari e Bataguassu. O investimento garantiu apoio a manifestações artísticas e culturais que valorizam a ancestralidade e a comunidade quilombola.