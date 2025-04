Mato Grosso do Sul bate recorde histórico com mais de 1,2 mil empresas abertas em março

A Jucems (Junta Comercial de Mato Grosso do Sul) registrou, em março de 2025, a abertura de 1.201 novas empresas no Estado, estabelecendo um novo recorde para o mês desde o início da série histórica, iniciada há 25 anos. Este é o terceiro mês consecutivo que os registros empresariais superam a marca de mil novos negócios, um feito inédito no histórico da instituição.

Somente no primeiro trimestre deste ano, Mato Grosso do Sul contabilizou 3.750 novas empresas abertas — 1.298 em janeiro, 1.251 em fevereiro e 1.201 em março. O ritmo crescente de formalizações reforça uma tendência observada desde 2017, com recordes anuais sucessivos. Em 2023, o número de empresas criadas ultrapassou a marca de 10 mil pela primeira vez (10.117), sendo superado em 2024, com 11.164 registros. A expectativa é de que 2025 volte a bater recorde, já que os números mensais seguem em alta.

O presidente da Jucems, Nivaldo Domingos da Rocha, vê o cenário com otimismo. “A perspectiva de crescimento se mantém. A Junta Comercial se compromete a cada vez mais investir em inovações tecnológicas. Neste ano, estamos ainda procurando partir para a inteligência artificial de forma a simplificar a vida do empresário”, destacou.

O setor de Serviços lidera a criação de empresas, com 911 novos registros em março. Em seguida vêm o Comércio, com 252, e a Indústria, com 38. Entre os segmentos que mais se destacaram estão: Serviços combinados de escritório e apoio administrativo (58), preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo (58), atividades médicas ambulatoriais restritas a consultas (50), holdings de instituições não financeiras (37) e cultivo de soja (28).

Outros destaques incluem atividades odontológicas (26), transporte rodoviário de cargas (23), restaurantes e similares (21), e treinamento e desenvolvimento profissional e gerencial (20).

Na distribuição regional, Campo Grande lidera com folga a abertura de empresas, registrando 463 novos empreendimentos. Em seguida aparecem Dourados (133), Chapadão do Sul (123), Três Lagoas (62) e Naviraí (32). Outras cidades com destaque incluem Ponta Porã (23), Nova Andradina (22), Maracaju (20), Sidrolândia (18) e Corumbá (15).

O desempenho positivo reafirma o dinamismo do ambiente de negócios em Mato Grosso do Sul, impulsionado por políticas de incentivo e modernização da gestão pública voltada ao empreendedorismo.

