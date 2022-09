Homem é preso após ser flagrado abusando sobrinha de 8 anos

Um homem foi preso na noite de ontem (25), acusado de abusar constantemente da sobrinha, de 8 anos, em Miranda, distante a 194 quilômetros de Campo Grande. Ele foi flagrado abusando da menina por uma vizinha.

Segundo informações, a mãe da criança havia pedido para a vizinha cuidar da filha, enquanto saia para comprar fraldas. Quando a mulher chegou na residência, flagrou o homem passando as mãos nas partes íntimas da criança. Assustada, ela começou a gritar e o homem fez menção de agredi-la, se trancando dentro da casa com a sobrinha. A mulher então chamou outros vizinhos e acionou a Polícia Militar.

Conforme o boletim de ocorrência, ele se rendeu pouco depois e entregou a menina para a polícia, que relatou que estava sendo abusada frequentemente pelo tio. Ela revelou também que apanhava, e que, no mesmo dia, ele teria batido nela com uma mangueira, e machucado sua orelha ao tentar colocar um brinco.

Ao chegar na residência, a mãe foi questionada se sabia das agressões e abusos, negando, mas dizendo que o tio levava a sobrinha cinco vezes por semana na igreja, das 18h às 00h. A vítima contou para os agentes que era mentira do tio, pois ele a levava para uma praça, onde era obrigada a tirar a roupa para que ele tirasse fotos.

A criança foi levada para o hospital da cidade, pois se queixava de dores na orelha e está sendo acompanhada pelo Conselho Tutelar. O homem foi preso e levado para a 1° Delegacia de Polícia Civil da cidade. O caso está sendo investigado.

Com informações de O Pantaneiro

