Aeronaves reforçam combate a queimadas no Pantanal

As aeronaves do Grupamento de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul aterrissaram na manhã domingo, no Aeroporto Internacional de Corumbá e nesta segunda-feira já estão a disposição para serem ser empregadas nas ações de combate ao incêndio florestal no Pantanal do Nabileque. Trata-se de uma aeronave do modelo Air Tractor, de combate a incêndios, comandada pelo Coronel Henrique, está em pronto emprego para reforçar as equipes na operação, juntamente com a aeronave Modelo Cessna 206, comandada pelo Capitão Frotté.

Equipes estão há dois dias, na região combatendo um incêndio de grandes proporções que atinge as proximidades do Forte Coimbra. O relevo da região e as condições meteorológicas dificultam o trabalho dos combatentes. As aeronaves empenhadas na missão farão o combate direto ao fogo e também auxiliarão no monitoramento dos focos de calor e no reconhecimento das áreas que podem ser atingidas, caso o fogo demore a ser controlado.

A região onde estão os focos de calor é de difícil acesso sendo possível apenas chegar ao local pelo Rio e por meio de aeronaves. A Comandante da Operação Pantanal, tenente-coronel Tatiane, disse que mantém sua equipe de prontidão para atender qualquer novo chamado, seja ele no Nabileque ou na Serra do Amolar, onde foram estabelecidas bases avançadas em campo.

A comandante volta a falar sobre a necessidade de conscientização da população quanto ao racional uso do fogo, para que vidas sejam preservadas. A região onde estão os focos de calor é de difícil acesso sendo possível apenas chegar ao local pelo Rio e por meio de aeronaves.