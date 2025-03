Homem é preso após sequestrar filho de 7 anos em Campo Grande

O autor, que já havia feito ameaças à ex-mulher, sequestrou o menino de 7 anos, mas foi detido antes que pudesse causar mais danos

Na noite de domingo (2), um homem de 29 anos foi preso em flagrante após sequestrar o filho de 7 anos em Campo Grande, no bairro Jóquei Clube. As crianças, de 7 e 8 anos, brincavam em um parquinho próximo à residência, sob a supervisão do irmão mais velho, de 17 anos, que estava em casa.

O pai, ao perceber que os filhos não estavam em casa, foi até o local e, ao não encontrá-los, informou ao adolescente de 17 anos que mataria as crianças quando as encontrasse. Pouco depois, o homem encontrou os filhos e, ao abordar o garoto de 8 anos, disse que mataria o irmão de 7 anos caso ele não fosse com eles. O menino conseguiu correr e voltou para casa, onde contou o que aconteceu ao irmão mais velho.

A mãe das crianças, que estava trabalhando no momento, foi informada e acionou a polícia. O autor foi encontrado pelos militares pouco tempo depois, enquanto arrastava o menino de 7 anos pelas ruas. O garoto foi então devolvido à mãe, que confirmou que o ex-companheiro já havia feito ameaças anteriormente.

O autor ficou em silêncio durante o depoimento na delegacia. Ele passará por audiência de custódia nesta terça-feira (4), enquanto as investigações continuam.

