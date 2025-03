Papa Francisco passa a noite estável após crises respiratórias

Pontífice de 88 anos segue internado no Hospital Gemelli; quadro clínico inspira cuidados, mas ele está consciente e sem febre.

O Papa Francisco, de 88 anos, passou a noite estável após enfrentar duas crises respiratórias nesta segunda-feira (3). O pontífice, que está internado no Hospital Gemelli, em Roma, desde 14 de fevereiro devido a uma pneumonia, sofreu episódios de insuficiência respiratória aguda, causados pelo acúmulo de muco nos brônquios.

Para aliviar a obstrução, foram realizadas duas broncoscopias, seguidas da retomada da ventilação mecânica não invasiva. Apesar das complicações, o Vaticano informou que Francisco dormiu bem e segue em repouso.

O estado de saúde do Papa é considerado estável, mas delicado, exigindo atenção contínua da equipe médica. Desde sua internação, ele já enfrentou quatro crises respiratórias, a mais grave em 22 de fevereiro. Mesmo sem febre e consciente, sua recuperação ainda requer cuidados intensivos.

