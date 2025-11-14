Conveniência de Ponta Porã é investigada por ligação com fábrica clandestina de bebidas interditada em Terenos

Na manhã desta sexta-feira (14), foi realizada fiscalização em uma conveniência acusada de ter ligação com uma fábrica clandestina de bebidas em Terenos. O comércio está localizado na Rua dos Cientistas, no bairro Jardim Ivone, em Ponta Porã, cidade distante 313 quilômetros de Campo Grande. A ação contou com apoio da 1ª Delegacia de Polícia do município, além de fiscais da Vigilância Sanitária e do PROCON local.

A vistoria integra a continuidade das investigações da Operação Metanol, especialmente após a interdição, no dia 6, de uma fábrica clandestina de bebidas alcoólicas em Terenos. O objetivo era esclarecer a possível ligação do estabelecimento de Ponta Porã com a produção e comercialização das bebidas irregulares.

Durante a ação, foram identificados indícios que reforçam a conexão entre a conveniência e a fábrica clandestina. Entre os materiais apreendidos na instalação de Terenos, constavam pedidos de venda destinados ao comércio de Ponta Porã. Além disso, o CNPJ da conveniência estaria sendo utilizado para “esquentar” notas fiscais e rotulagens das bebidas produzidas ilegalmente. Segundo a polícia, essa prática indica má-fé e tentativa de dar aparência de legalidade aos produtos.

No estabelecimento estava presente apenas uma vendedora, que informou às equipes quem seria o verdadeiro proprietário. Ele será intimado assim que for localizado para prestar esclarecimentos.

Ao todo, 58 garrafas de coquetéis alcoólicos da marca Shirlof, a mesma produzida clandestinamente em Terenos, foram encontradas expostas à venda.

As investigações prosseguem para identificar tanto o fornecedor do álcool utilizado na fabricação dos produtos quanto os compradores que recebiam as bebidas irregulares.