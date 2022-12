Homem é preso após quase matar idoso durante roubo na Capital

A Polícia Civil prendeu em flagrante na tarde de quarta-feira (7), um homem, de 38 anos, por tentativa de latrocínio – roubo seguido de morte, contra um idoso, de 79 anos, em uma residência no Bairro Amambaí, centro de Campo Grande Campo Grande.

Preso em seguida no Hospital da Santa Casa, ferido, o suspeito confessou o crime detalhando que estava acompanhado de outros dois indivíduos. A prisão em flagrante foi feita por uma equipe da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (GARRAS).

Assim que tomou conhecimento da ocorrência, o GARRAS iniciou as investigações e logo identificaram um dos autores do crime. Ele morava em um quarto localizado nos fundos da residência da vítima, onde foram encontrados alguns objetos furtados, dentre eles dois relógios e um aparelho DVD.

Considerando a grande lesão no braço do autor, foi feito o seu atendimento médico e, atualmente, ele se encontra sob observação, para que seja possivelmente realizada uma cirurgia em seu braço.

Já a vítima também se encontra sob observação médica, em razão das grandes lesões que restaram em sua face, devido aos socos e chutes que recebeu, lhe causando lesão craniana e fratura nos ossos do rosto, que foram quebrados em três partes.

Em razão dos vestígios encontrados no local do crime, sobretudo as manchas de sangue localizadas na casa e em panos dispensados, além de outras circunstâncias periciais relevantes, foi realizado um trabalho pericial minucioso pela Perícia Criminal, com o objetivo de materializar todas as circunstâncias do crime.