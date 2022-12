Após discussão em festa, enteado morre ao levar facadas do padrasto

Douglas Bonifácio, de 20 anos, morreu após levar golpes de facas do próprio padrasto, após discussão em festa de família. O incidente ocorreu por volta das 21h40, da última quarta-feira (07), no Residencial José Teruel Filho, localizado na Rua Dalila Barbosa Ferreira, no Parque do Lageado, em Campo Grande.

Conforme apuração, o caso ocorreu durante uma festa de família, que reuniu várias pessoas. Após consumo de bebidas alcoólicas, surgiu um desentendimento entre o padrasto e os dois enteados, que evoluiu para uma briga física e no esfaqueamento da vítima.

O jovem ficou gravemente ferido e familiares acionaram o socorro. Socorristas do CRS (Centro Regional de Saúde do Aero Rancho) compareceram ao local e fizeram os primeiros socorros, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

A Polícia Militar, a Polícia Civil e Polícia Científica foram acionadas para fazer a investigação do incidente. O suspeito foi preso em flagrante, enquanto as demais testemunhas foram encaminhadas à Depac/Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) para relatar o que presenciaram.

O corpo foi encaminhado ao Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) para exame necroscópico. O caso segue em investigação policial.

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba

