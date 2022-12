Indústrias investem em Nova Alvorada do Sul e geram 400 empregos diretos

Apenas três indústrias atendidas pelo Fadefe (Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Econômico e de Equilíbrio Fiscal do Estado) geraram quase 400 empregos diretos: Alimentos Dallas Indústria e Comércio Ltda, 212 empregos, Agro Energia Santa Luzia S.A, 181 funcionários contratados, e Gazin Indústria e Comércio de Móveis e Eletrodomésticos Ltda, com cinco empregos.

Juntas, elas investem mais de R$ 96 milhões em seus negócios em Nova Alvorada do Sul, via Fadefe. Além disso, nos últimos sete meses os investimentos da administração estadual em Nova Alvorada do Sul chegam a R$ 59 milhões.

A Seinfra (Secretaria de Estado de Infraestrutura), por meio da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), vem investindo desde 2015. São mais de R$ 23,6 milhões em obras como pavimentação e restauração de vias urbanas, implantação do sistema de drenagem de águas pluviais.

Na zona rural, são construção de ponte de concreto sobre o Rio Anhanduí, restauração do pavimento primário na rodovia MS-466, no trecho do entroncamento da BR-163 a Alegrete, e também na estrada de acesso ao Assentamento Bebedouro.

A Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul) investiu R$ 19,5 milhões na execução de obras que visam a melhoria no sistema de água e esgoto. Na saúde, de janeiro de 2015 a outubro de 2021, os repasses ao município totalizaram R$ 8,9 milhões.

Na educação, são R$ 3 milhões em investimentos para garantir merenda, uniformes, kits de material escolar e transporte dos alunos. E mais R$ 1,5 milhão para a reforma e melhorias nas escolas da rede estadual que atendem os alunos da cidade. Para habitação mais de 50 famílias já foram contempladas com a casa própria. O Governo do Estado investiu mais de R$ 893 mil em novas viaturas, munição, materiais e equipamentos para as polícias Civil, Militar e Corpo de Bombeiros.