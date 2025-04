Homem é preso após perseguir e tentar esfaquear ex-companheira, em Ivinhema

Um homem, de 44 anos, que não teve suas informações divulgadas, foi preso por descumprir medida protetiva, perseguir, ameaçar de morte e tentar esfaquear sua ex-companheira. A prisão aconteceu nesta última quarta-feira (2), em Ivinhema, cidade distante 290 km de Campo Grande.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil, o homem já havia sido fortemente intimado sobre as medidas protetivas contra sua ex-companheira, mas mesmo assim, a procurou em sua residência e passou a persegui-la em seu local de trabalho, causando terror psicológico na vítima.

O homem já havia sido preso em flagrante no dia 12 de março e estava sendo investigado por ameaçar de morte e tentar esfaquear sua ex-companheira. Ainda conforme a Polícia, o autor recusava o fim do relacionamento entre os dois.

As autoridades policias pediram pela prisão preventiva do investigado que foi realizada nesta quinta-feira (3).

O autor foi conduzido para a Delegacia de Polícia, local onde aguarda audiência de custódia e transferência para penitenciária masculina.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.