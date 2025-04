Suspeito de furtar loja de celulares é baleado após confronto com policias, em Rio Brilhante

Na noite desta quarta-feira (2), um homem, de 33 anos, identificado como Sério Mendonça da Conceição, morreu após entrar em confronto com a Policia Militar. O caso aconteceu em Rio Brilhante, distante 162 km de Campo Grande. Ele era suspeito de furtar uma loja de celulares no centro da cidade.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta das 22h45, onde o criminoso quebrou a porta de vidro do estabelecimento e furtou seis aparelhos celulares. No mesmo dia, a Polícia Militar foi acionada e por meio das imagens obtidas pelas câmeras de segurança, iniciaram as investigações.

Nas proximidades do local do crime, os policias identificaram um sujeito com as mesmas vestimentas e aparência do criminoso presente nas imagens coletadas. Ao avistar os agentes, o homem tentou fugir, mas foi contido.

Sério possuía uma faca pendurada na cintura e passou a agredir os policiais, quando tentarem desarmá-lo. Em determinado momento da abordagem, ele tentou pegar a pistola dos agentes.

Para contê-lo, um dos policias disparou contra o seu pé direito, mas o autor continuou reagindo contra os policias. As agressões só pararam quando um segundo tiro foi disparado, agora em seu pé esquerdo.

Sérgio Mendonça foi socorrido pelos policias e posteriormente encaminhado ao Hospital Municipal de Rio Brilhante. Devido à gravidade dos ferimento, o suspeito precisou ser transferido para o Hospital da Vida, em Dourados, onde não resistiu e acabou falecendo.

O caso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Rio Brilhante, e a faca utilizada pelo suspeito foi recolhida.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.