Homem é preso após mulher ser empurrada e atropelada na BR-262 em Campo Grande

Vítima de 44 anos ficou em estado grave e caso é investigado como tentativa de feminicídio e violência doméstica

Uma mulher de 44 anos ficou gravemente ferida após ser empurrada e atropelada na noite desta sexta-feira (8), na região do Núcleo Industrial Indubrasil, em Campo Grande. O companheiro dela foi preso em flagrante. O caso é apurado como tentativa de feminicídio e violência doméstica.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de atropelamento às margens da BR-262. Quando a equipe chegou ao local, encontrou a vítima caída, inconsciente e com várias fraturas aparentes.

Ela recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros e foi encaminhada em estado grave para a Santa Casa, onde permanece internada.

Conforme o registro, o filho da vítima acionou a polícia e relatou que o autor seria o companheiro da mulher, também de 44 anos, que teria retornado para a casa do casal após o ocorrido.

Os policiais foram até o endereço indicado e localizaram o suspeito. Durante a abordagem, ele tentou esconder a própria identidade ao informar primeiro outro nome e, depois, o nome do irmão. Após entrar em contradição, confirmou quem realmente era.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, os policiais verificaram que havia um mandado de prisão em aberto contra ele.

Durante o trajeto pela BR-262, o homem teria empurrado a companheira, que acabou sendo atingida por um veículo que passava pela rodovia.

O suspeito foi encaminhado para a DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher). Segundo o registro policial, foi necessário o uso de algemas devido ao risco de fuga e para garantir a segurança da equipe e do próprio detido.

Por causa do estado de saúde, a vítima não conseguiu prestar depoimento.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.