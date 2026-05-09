Mudanças no clima intensificam ações de abordagem à população em situação de rua na Capital

As condições climáticas mais rigorosas em Campo Grande têm levado as equipes do Seas (Serviço Especializado em Abordagem Social), da Secretaria Municipal de SAS (Assistência Social), a intensificar as ações junto à população em situação de rua.

Com o aumento das chuvas e a queda nas temperaturas, cresce também a demanda por atendimentos e chamados feitos pela população por meio dos telefones disponibilizados pelo serviço. As equipes atuam de forma contínua, ampliando as abordagens e o encaminhamento para unidades de acolhimento.

Entre os atendidos está João Carlos Frutos de Souza, que vive em situação de rua há anos e procurou apoio durante um período de instabilidade climática. Ele foi encaminhado para uma das unidades de acolhimento, onde recebeu atendimento, alimentação e apoio para acesso a serviços de saúde e regularização de documentos. João também manifestou interesse em acompanhamento por meio do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial).

Segundo a superintendência da Proteção Social Especial da SAS, períodos de frio e chuva costumam elevar significativamente tanto as abordagens quanto a procura espontânea pelos serviços, além de aumentar a adesão ao acolhimento. Ainda assim, parte das pessoas atendidas opta por permanecer nas ruas, decisão que é respeitada pelas equipes.

Estrutura de atendimento

O município conta com uma rede estruturada para atender essa população. As ações são realizadas por equipes formadas por educadores sociais e psicólogos, que se revezam em plantões ao longo de toda a semana, com atendimento 24 horas.

Os usuários podem ser encaminhados para as UAIFAs (Unidades de Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias), a Casa de Passagem Resgate — voltada a migrantes e estrangeiros e a Casa de Apoio São Francisco. Nessas unidades, têm acesso a alimentação, higiene pessoal, dormitórios e atendimento psicossocial, além de orientação para emissão de documentos e inserção no mercado de trabalho.

Como funciona o atendimento

As equipes do Seas atuam tanto por meio de denúncias quanto em ações de busca ativa em diferentes pontos da cidade, especialmente na região central e em áreas de maior circulação.

Ao receber um chamado, os profissionais se deslocam até o local indicado para oferecer acolhimento e realizar o atendimento. Mesmo quando a pessoa não é localizada, a equipe retorna com uma resposta a quem acionou o serviço.

Nos casos de recusa, as equipes mantêm o acompanhamento e retornam aos locais com novas abordagens, reforçando o vínculo e a oferta de apoio. A decisão de não aceitar o acolhimento é um direito garantido pela Constituição Federal.

Para acionar o Seas, a população pode entrar em contato pelos telefones (67) 99660-6539 ou 99660-1469, disponíveis 24 horas.