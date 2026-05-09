Homem é preso suspeito de abusar de menores em troca de lanches, dinheiro e chuteiras em Dourados

Pelo menos seis crianças e adolescentes teriam sido vítimas do suspeito, segundo a polícia

Um homem de 51 anos foi preso na noite de sexta-feira (8), em Dourados, suspeito de estupro de vulnerável. De acordo com as denúncias, ele oferecia lanches, dinheiro e até chuteiras para abusar de crianças e adolescentes.

A identidade do suspeito não foi divulgada e pelo menos seis menores estariam entre as vítimas.

Segundo informações divulgadas pelo Dourados News, o pai de um dos meninos encontrou mensagens enviadas pelo homem após pegar o celular do filho para verificar as redes sociais.

Ao ser questionado, o adolescente contou que ia até a residência do suspeito, no bairro Esplanada, onde os abusos aconteciam em troca dos produtos oferecidos. Outro menor também relatou ter sido vítima.

Os dois foram levados à delegacia para registrar a denúncia. Conforme o boletim de ocorrência, eles afirmaram que ao menos outros quatro colegas também teriam sofrido abusos cometidos pelo homem.

O suspeito foi preso e encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, onde foi autuado.

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