Homem é preso após matar padrasto de esposa a facadas

Na manhã deste domingo (26), um homem, de 26 anos, foi preso após matar Marcos Lopes de Oliveira, de 33 anos, e ter tentado praticar um feminicídio contra sua companheira, de 18 anos de idade. O crime aconteceu na noite de sábado (25), no distrito de Culturama, próximo a Fátima do Sul, município localizado a 239 km da capital.

De acordo com as informações levantadas pela Polícia Civil, assim que o autor chegou na casa que compartilha com a companheira, a encontrou com o ex-padrasto, Marcos, em um cômodo da residência.

Foi quando os homens entraram em luta corporal e Marcos acabou esfaqueado e morto. A mulher teve um corte profundo no braço, foi socorrida e não corre risco de morte. O homem fugiu do local.

Após o incidente, a Polícia Militar foi acionada e realizou o isolamento do local para a perícia. A Polícia Civil foi acionada para realizar a busca do autor.

Em menos de 10 horas após o crime, a Polícia Civil da região conseguiu localizar e prender o suspeito. Com apoio de moradores, uma equipe da Delegacia de Fátima do Sul conseguiu localizar e prender o autor que estava escondido em uma edícula, na entrada de Culturama.

Feminicídio

Feminicídio é o assassinato de mulheres por questões de gênero; ou seja, quando a vítima é mulher e quando o crime envolve violência doméstica e familiar ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher.

Em 2015, o governo federal sancionou a Lei 13.104 conhecida como Lei do Feminicídio, que torna o assassinato de mulheres por questões de gênero como um crime hediondo, porém em 2021, o Estado foi o terceiro do país com mais vítimas de feminicídio, tendo registrado 35 vitímas, segundo dados do FBSP (Fórum Brasileiro de Segurança Pública).

Serviço:

Disque 180

O Disque-Denúncia, criado pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), permite denunciar de forma anônima e gratuita, disponível 24 horas, em todo o país. Os casos recebidos pela central chegam ao Ministério Público.

Disque 100

Para casos de violações de direitos humanos, o disque 100 é um dos meios mais conhecidos. Aliás, as denúncias podem ser feitas de forma anônima para casos de violações de direitos humanos.

Casa da Mulher Brasileira

Vítimas de violência também podem recorrer à Casa da Mulher Brasileira, localizada na

Rua Brasília, lote A, quadra 2, s/ nº – Jardim Imá – Campo Grande (MS) – Telefone: (67) 2020-1300