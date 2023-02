Enchentes: impactos dos alagamentos na saúde da população

Risco do aparecimento de doenças aumenta em dias de chuvas intensas

As chuvas intensas que têm ocorrido em várias cidades de Mato Grosso do Sul geraram alerta na população. Em alguns lugares, moradores precisaram deixar suas casas por conta das enchentes, como foi o caso da cidade de Ribas do Rio Pardo. O contato direto com a água muitas vezes é inevitável, por isso é preciso atenção para conter o surgimento de doenças.

A enfermeira e professora do Curso de Enfermagem da Faculdade Anhanguera Campo Grande, Bertha Borges, lembra que a condição é favorável para a propagação da dengue, zikavírus e chikungunya. “As chuvas frequentes nesta época do ano propiciam o desenvolvimento do mosquito Aedes aegypti com concentrações de água parada, sendo o ambiente ideal para a proliferação de vetores, como os causadores das arboviroses por exemplo”, comenta.

A docente ressalta ainda que as enchentes invadem o espaço urbano de forma contaminada, ou seja, ao saírem dos rios e córregos, as águas acabam levando consigo lixo, lama e esgoto para dentro das casas. “As enchentes não trazem apenas preocupação com o mosquito transmissor da dengue, mas outras doenças como a leptospirose. O contato direto ou a ingestão de alimentos contaminados propiciam cólera, hepatites, febre tifoide e outras”, destaca.

Para evitar as contaminações, a enfermeira orienta para que a população tenha cuidado com o que é ingerido. “Para evitar riscos à saúde, a melhor maneira de se prevenir, é não comer o que ficou após a enxurrada, mesmo que o produto esteja em boas condições e protegido pela embalagem”, alerta.

Borges acrescenta que evitar o contato com a água também é essencial, mas nem sempre é possível, por isso a especialista indica a higienização após o contato. Crianças e adolescentes não devem brincar com a água suja. O indicado é fazer a lavagem dos ambientes, utensílios e móveis, com sabão e água limpa.

Doenças das enchentes

Cólera

Dengue

Febre Tifóide

Hepatites A e B

Leptospirose

Tétano

Se tiver contato com água da enchente, descarte:

Alimentos

Tábua de madeira

Chupeta

Mamadeira

Ração

Medicamentos

Por Bruna Marques – Jornal O Estado do MS.

