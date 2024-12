Filho é preso após matar mãe a facadas em Campo Grande

Um homem identificado como Diego Pires de Souza, de 36 anos, foi preso em flagrante suspeito de matar sua mãe, Mariza Pires, de 66 anos, na noite desta sexta-feira (27), em uma residência no Parque Residencial União, em Campo Grande. O crime, registrado como feminicídio, aconteceu na Rua Paulo Hideo Katayama e chocou os vizinhos.

De acordo com informações preliminares, a Polícia Militar foi chamada para atender uma ocorrência de vias de fato no endereço. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram Mariza caída e desacordada. Imediatamente, uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada para socorrer a vítima, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Durante o atendimento, Diego relatou aos policiais que sua mãe havia caído, no entanto, o médico do Samu constatou que as lesões na cabeça de Mariza não eram compatíveis com uma queda, levantando suspeitas sobre a versão apresentada pelo suspeito.

Diante disso, Diego foi preso e levado para a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), onde o caso foi registrado como feminicídio. A Polícia Civil segue investigando o crime, que deixou a comunidade abalada e em busca de respostas para o que levou o homem a cometer o brutal assassinato contra sua própria mãe.

