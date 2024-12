Mulher morre espancada e com facadas na cabeça desferidas por seu companheiro

Na noite de sexta-feira (27), uma jovem de 26 anos foi brutalmente espancada até a morte, e com facadas na cabeça, no Jardim Los Angeles, em Campo Grande. O companheiro da vítima, homem de 43 anos, confessou o crime e foi preso em flagrante.

Ao ser encontrada por testemunhas no imóvel, foi notado que ela tinha lesões na cabeça e, então, a DHPP (Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa) foi acionada. Os policiais confirmaram que a vítima havia sido brutalmente espancada e apresentava perfurações no corpo. As informações apontaram que ela mantinha relacionamento conturbado com o companheiro e autor do crime.

A polícia foi até o imóvel onde o suspeito mora e foi informada de que ele apareceu na casa com pressa, pegou algumas roupas e saiu. Pouco tempo depois, o suspeito foi encontrado na casa de um amigo, na mesma região. “Ele alegou que estava com a vítima no momento em que ela sofreu uma crise epilética, começou a se debater no chão e acabou se lesionando de forma fatal”, conforme relato da DHPP. A faca utilizada no crime foi encontrada em sua posse.

No entanto, as lesões graves na vítima não condiziam com os sintomas de um ataque epilético. Após ser pressionado pela polícia, o homem confessou o crime. Ele revelou que, durante uma discussão, passou a agredir a mulher, o que resultou em sua morte.”

O autor foi preso em flagrante por feminicídio e foi encaminhado para a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), que investigará o caso.