Mulher e idoso são vítimas de tentativa de homicídio em bar de Dourados

Na madrugada deste sábado (28), uma mulher de 36 anos e um idoso de 63 anos foram atacados com golpes de faca em um bar localizado na região central de Dourados. A tentativa de homicídio mobilizou equipes da Polícia Militar.

De acordo com informações preliminares, as vítimas estavam sentadas à mesa do bar quando foram surpreendidas pelo agressor, um homem de 38 anos identificado como ex-marido da mulher. O ataque teria sido motivado pela não aceitação do término do relacionamento.

O idoso foi atingido nas costas, braço direito e tórax, enquanto a mulher sofreu um golpe no braço. O idoso foi socorrido por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado ao Hospital da Vida. Já a mulher buscou atendimento médico na UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

A Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) investiga o caso como lesão corporal dolosa e violência doméstica. O autor do ataque está sendo procurado pelas autoridades.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais