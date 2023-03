Homem é preso após invadir residência e esfaquear ex-esposa e filho

Edson Ramos Lulzi, de 52 anos, foi preso na noite desta quinta-feira (30) após invadir a residência de sua ex-esposa, de 46 anos, e esfaqueá-la. O filho do casal, um jovem de 24 anos, também foi vítima de esfaqueamento. O casal estava separado há oito anos. O incidente aconteceu no bairro Altos do Alvorada, em Dourados, a 228 km da capital.

De acordo com a apuração do jornal Dourados News, por volta das 18 horas, Edson entrou na residência e ao ser mandado embora da casa, partiu para cima da vítima que acabou com diversas lesões nas mãos ao tentar se defender do ataque.

A vítima acabou sofrendo diversas lesões nas mãos ao tentar se defender do ataque, enquanto o filho teve ferimentos superficiais no tórax ao tentar defender a mãe.

O homem estava em visível estado de embriaguez no momento do ataque. Após cometer o crime, ele fugiu do local, mas acabou sendo localizado pela Polícia Militar em uma rua próxima à casa.

Edson foi detido e encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Dourados, onde foi acusado de lesão corporal no âmbito do crime de violência doméstica, além de resistência e desobediência.

Violência Doméstica

Violência contra a mulher é qualquer ação ou conduta, baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no âmbito público como no privado (Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher, adotada pela OEA em 1994).

O artigo 5º da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) manteve esse conceito, ampliando-o e assim definindo violência doméstica: “qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial”.

Chama-se de violência doméstica aquela que ocorre em casa, no ambiente doméstico ou em uma relação de familiaridade, afetividade ou coabitação. Pode acontecer com qualquer mulher, independente de raça/etnia, classe social, nível educacional, ou religião. No campo ou na cidade, a violência doméstica atinge mulheres de diferentes idades e profissões.

Serviço

Central de Atendimento à Mulher: ligue 180, serviço do governo federal, que funciona 24h, todos os dias, onde são prestadas informações, orientações e feitas denúncias (que podem ser anônimas).

Em situações de urgência e emergência, quando uma agressão estiver acontecendo, ligue 190.

Todas as unidades da Polícia Militar e as Delegacias de Polícia Civil do Estado estão aptas a receber/orientar mulheres em situação de violência.

No site www.pc.ms.gov.br da Polícia Civil é possível fazer denuncia on-line através da Delegacia Virtual.

