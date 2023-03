Faça em casa – Ovo de colher com ganache de castanha-do-pará

Para você que planeja fazer o seu próprio ovo da páscoa, a dica de hoje (31), é uma deliciosa receita de ovo de colher com recheio de brigadeiro e castanha-do-pará com leve toque de cachaça.

São três etapas, o recheio, a parte do ovo e o preparo da ganache.

Ingredientes para o Brigadeiro

2 latas de leite condensado

2 xícaras de chá de castanha-do-pará triturada

2 colheres de sopa de manteiga sem sal

1 caixinha de creme de leite

Ingredientes para a Ganache

300 gramas de chocolate amargo

150 gramas de creme de leite

50 ml de cachaça

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite condensado, a castanha-do-pará triturada e a manteiga. Leve para cozinhar em fogo baixo, mexendo sem parar até desgrudar do fundo da panela. Desligue o fogo, espere esfriar um pouco, adicione o creme de leite, misture bem e reserve. Em uma vasilha, coloque o chocolate picado e derreta em banho-maria ou no micro-ondas. Adicione o creme de leite, a cachaça e misture bem. Faça uma camada de brigadeiro no fundo de uma casca de ovo de Páscoa e cubra com a ganache. Aproveite cada pedaço.

OVO

Escolha a barra de chocolate de sua preferência 500g, derreta e coloque na forma para esfriar no freezer.

