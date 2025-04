Homem é preso após invadir apartamento e ameaça ex-companheira

Na manhã desta segunda-feira (21), um homem foi preso após invadir o apartamento da ex-mulher 34 anos e ameaçá-la faca no Residencial Novo Oeste II, em Três Lagoas. O homem tem 36 anos.

A vítima disse que o relacionamento entre eles havia terminado há cerca de uma semana, após três meses de convivência conturbada. Segundo ela, o homem não aceitava o fim do relacionamento e passou a fazer perseguição contra ela.

Segundo o site RCN 67, o homem invadiu o apartamento da mulher que foi ameaçada a sair da casa sob ameaça de faca. A PM (Polícia Militar) foi acionada após um familiar testemunhar presenciar as ameaças

O suspeito foi localizado e preso caminhando vítima nas ruas do bairro. Ele teria jogado a faca no mato após avistar a viatura, segundo a mulher.

Ela ainda disse que foi obrigada a acompanhar ele sem saber para onde estava indo e que durante o trajeto ele iria ‘zoar muito’ com ela.

A mulher então representou criminalmente contra o suspeito e solicitou medida protetiva de urgência. O homem foi encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento) de Três Lagoas.

