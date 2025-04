Morte do Papa Francisco leva Senado a decretar luto oficial de sete dias

Pontífice argentino faleceu aos 88 anos nesta segunda (21); homenagem cancela eventos previstos em Brasília

O Senado Federal entrou em luto oficial nesta segunda-feira (21) após a morte do Papa Francisco, aos 88 anos. O decreto, assinado pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), estabelece sete dias de homenagens ao líder religioso, que faleceu em decorrência de um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Ao anunciar o luto, Alcolumbre afirmou que a decisão é uma forma de reconhecer a relevância moral, espiritual e humanitária do Papa. “Como presidente do Senado Federal, decretei luto oficial de 7 dias em respeito ao Papa Francisco. Essa é uma forma de reconhecer sua trajetória de dedicação ao próximo, sua grandeza moral, espiritual e humanitária, que deixa um legado que transcende fronteiras e religiões”, destacou.

Com a medida, eventos marcados para esta semana no Congresso foram suspensos. A tradicional projeção de luzes na cúpula externa do Senado, que celebraria o aniversário de Brasília e do Palácio do Congresso Nacional, foi adiada.

O luto oficial segue até o próximo domingo, 27 de abril.

