Homem é preso após furtar carro em Ribas do Rio Pardo

Suspeito aproveitou porta encostada para invadir residência; veículo foi recuperado pela polícia

Na tarde de domingo (22), um homem de 50 anos invadiu uma residência em Ribas do Rio Pardo e furtou um veículo enquanto os moradores estavam em casa. Segundo apurado, ele aproveitou que a porta da cozinha estava apenas encostada para entrar no imóvel e subtrair a chave do automóvel, fugindo em seguida.

Imagens do sistema de monitoramento da residência auxiliaram as autoridades na identificação do suspeito. Investigadores do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Polícia Civil realizaram diligências na região central da cidade, localizando o homem com roupas e características compatíveis com as registradas nas câmeras. Ele foi conduzido à delegacia e autuado em flagrante.

O veículo foi recuperado e devolvido à vítima. O suspeito permanece à disposição da Justiça, enquanto as autoridades reforçam orientações sobre segurança residencial, lembrando da importância de manter portas e janelas sempre travadas.

