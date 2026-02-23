“Segunda de Primeira” reúne jovens e promove 75 entrevistas em manhã de recrutamento na Funsat

Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

Ação do Emprega CG ofertou 100 vagas com dez empresas e focou candidatos de 17 a 23 anos

A manhã desta segunda-feira (23) foi marcada por movimentação na sede da Funsat (Fundação Social do Trabalho), em Campo Grande. Entre 8h e 12h, a ação do Emprega CG realizou, pela primeira vez, o projeto “Segunda de Primeira”, iniciativa criada para ampliar o fluxo de atendimentos no início da semana, com foco no público jovem.

Ao todo, dez empresas participaram do recrutamento, oferecendo 100 vagas em 23 áreas diferentes. O balanço final apontou 75 entrevistas realizadas com candidatos entre 17 e 23 anos, número que marcou a estreia do formato e concentrou a maior parte da movimentação da manhã.

Quem não perdeu a oportunidade foi a dona da senha 45, que chegou cedo para garantir a participação no processo seletivo.

“Pelo formato deste tipo de evento, acredito que há mais oportunidade de sair contratada após a entrevista. Mesmo não sendo pra mim um primeiro trabalho, trata-se de um começo na jornada profissional, então apoios como esse são bem vindos”, disse Laisla Fernandes Martins, de 22 anos, moradora da Vila Nasser.

Foto: Divulgação

Do Jardim Imá, Jefferson Nogueira, de 18 anos, participou com a expectativa de conquistar a primeira experiência profissional, de preferência na área de telemarketing, uma das funções ofertadas.

“Além da escolha por uma contratação agora, também é importante ver as chances de crescimento, ainda mais se a vaga tiver algum alinhamento com o que o jovem estuda. Foi esse o meu caso e muito por conta do fato de ser uma prioridade conciliar estudo e trabalho”, falou.

Também em busca do primeiro registro em carteira, Isabelly Cristina Henrique, de 18 anos, esteve presente.

“Sei que dependendo da área de interesse, há mais concorrência ou não, porém, é fundamental decidir por algo que me identifique e possa crescer. Vim mais por haver vagas na área de Educação ou atendimento, conforme me avisaram na semana anterior”, comentou a moradora do Jardim Monte Alegre.

A visão é compartilhada por recrutadores que participaram da ação. Gabriele Pires, dos Supermercados Comper, avaliou o formato como positivo.

“Tudo é avaliado, principalmente o interesse de cada candidato e a disponibilidade para exercer uma função na empresa. Vejo que ações de recrutamento assim colaboram muito para uma boa entrevista e quem sabe novas contratações”, destacou.

Acompanhada da avó, Beatriz Borges compareceu à seleção em busca do primeiro emprego e foi aprovada nas entrevistas iniciais, seguindo para outras etapas de avaliação.

“Com a vó junto porque a minha mãe não pode vir, mas a família toda está na torcida. É o primeiro emprego, um marco na minha vida e, talvez, uma conquista que finalmente venha a partir desse evento da Funsat. Espero que façam mais destes pelo público jovem, já que ajuda muito”, relatou a candidata do Residencial José Teruel Filho.

A próxima edição do Emprega CG dentro do projeto “Segunda de Primeira” está prevista para o dia 9 de março. Antes disso, no dia 6, será realizado um mutirão temático em alusão ao Mês das Mulheres.

A Funsat atende na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, e na Rua Anacá, 699, nas Moreninhas, de segunda a sexta-feira, a partir das 7h. Informações também podem ser obtidas pelas redes sociais oficiais da Fundação.

 

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook Instagram

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *