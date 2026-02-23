“Segunda de Primeira” reúne jovens e promove 75 entrevistas em manhã de recrutamento na Funsat

Ação do Emprega CG ofertou 100 vagas com dez empresas e focou candidatos de 17 a 23 anos

A manhã desta segunda-feira (23) foi marcada por movimentação na sede da Funsat (Fundação Social do Trabalho), em Campo Grande. Entre 8h e 12h, a ação do Emprega CG realizou, pela primeira vez, o projeto “Segunda de Primeira”, iniciativa criada para ampliar o fluxo de atendimentos no início da semana, com foco no público jovem.

Ao todo, dez empresas participaram do recrutamento, oferecendo 100 vagas em 23 áreas diferentes. O balanço final apontou 75 entrevistas realizadas com candidatos entre 17 e 23 anos, número que marcou a estreia do formato e concentrou a maior parte da movimentação da manhã.

Quem não perdeu a oportunidade foi a dona da senha 45, que chegou cedo para garantir a participação no processo seletivo.

“Pelo formato deste tipo de evento, acredito que há mais oportunidade de sair contratada após a entrevista. Mesmo não sendo pra mim um primeiro trabalho, trata-se de um começo na jornada profissional, então apoios como esse são bem vindos”, disse Laisla Fernandes Martins, de 22 anos, moradora da Vila Nasser.

Do Jardim Imá, Jefferson Nogueira, de 18 anos, participou com a expectativa de conquistar a primeira experiência profissional, de preferência na área de telemarketing, uma das funções ofertadas.

“Além da escolha por uma contratação agora, também é importante ver as chances de crescimento, ainda mais se a vaga tiver algum alinhamento com o que o jovem estuda. Foi esse o meu caso e muito por conta do fato de ser uma prioridade conciliar estudo e trabalho”, falou.

Também em busca do primeiro registro em carteira, Isabelly Cristina Henrique, de 18 anos, esteve presente.

“Sei que dependendo da área de interesse, há mais concorrência ou não, porém, é fundamental decidir por algo que me identifique e possa crescer. Vim mais por haver vagas na área de Educação ou atendimento, conforme me avisaram na semana anterior”, comentou a moradora do Jardim Monte Alegre.

A visão é compartilhada por recrutadores que participaram da ação. Gabriele Pires, dos Supermercados Comper, avaliou o formato como positivo.

“Tudo é avaliado, principalmente o interesse de cada candidato e a disponibilidade para exercer uma função na empresa. Vejo que ações de recrutamento assim colaboram muito para uma boa entrevista e quem sabe novas contratações”, destacou.

Acompanhada da avó, Beatriz Borges compareceu à seleção em busca do primeiro emprego e foi aprovada nas entrevistas iniciais, seguindo para outras etapas de avaliação.

“Com a vó junto porque a minha mãe não pode vir, mas a família toda está na torcida. É o primeiro emprego, um marco na minha vida e, talvez, uma conquista que finalmente venha a partir desse evento da Funsat. Espero que façam mais destes pelo público jovem, já que ajuda muito”, relatou a candidata do Residencial José Teruel Filho.

A próxima edição do Emprega CG dentro do projeto “Segunda de Primeira” está prevista para o dia 9 de março. Antes disso, no dia 6, será realizado um mutirão temático em alusão ao Mês das Mulheres.

A Funsat atende na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, e na Rua Anacá, 699, nas Moreninhas, de segunda a sexta-feira, a partir das 7h. Informações também podem ser obtidas pelas redes sociais oficiais da Fundação.

