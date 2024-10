Homem é preso após fumar maconha e ameaçar funcionários em Hospital de Campo Grande

Um homem identificado como Alexandro Pereira, de 43 anos, foi preso na última terça-feira (15), após vender drogas e ameaçar funcionários em um hospital de Campo Grande, localizado no Bairro Nova Lima, região norte da Capital.

O homem estava internado há cinco meses no local, fazendo tratamento para reabilitação das pernas e se recusava ir para casa mesmo com os médicos dando alta.A Polícia Militar foi acionada pela superintendente do hospital. Uma das funcionárias informou que o quadro clínico de Alexandre não era grave e por isso não tinha necessidade dele permanecer no local, mas mesmo assim não ia embora.

Cerca de um mês atrás o homem começou a apresentar comportamentos agressivos com os médicos e ameaçou cortar o pescoço de um enfermeiro.A situação ficou mais grave quando uma mulher da limpeza encontrou uma faca artesanal no quarto dele e outros funcionários presenciaram o homem fumando maconha pelo hospital, o que levantou a suspeita de que estivesse vendendo a droga no local.

Na terça-feira, uma das funcionárias da limpeza encontrou vários papelotes do entorpecente escondidos dentro dos sapatos dele, e a polícia foi acionada. O suspeito confessou ser o dono da droga e que recebia de amigos durante as visitas. Foram encontrados 154 gramas de maconha com Alexandre.

Ele foi preso em flagrante e levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e nesta quinta-feira (17), passou por audiência de custódia. O homem teve a prisão convertida em preventiva, pois já tem outras passagens por crimes de ameaça e de tráfico de drogas, considerado hediondo.

