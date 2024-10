Polícia faz buscas em casa de jovem que armazenava vídeos de estupro infantil em Caarapó

A Polícia Civil por meio da Depca (Delegacia Especializada na Proteção à Criança e ao Adolescente) deflagrou, nesta quarta-feira (17), em Caarapó, distante 272 quilômetros de Campo Grande, Operação Sentinela que cumpriu mandado de busca e apreensão na casa de um jovem, de 19 anos, por armazenas vídeos de abuso sexual infantil.

Conforme informações, o rapaz foi localizado após acessar sites da “Dark Web”, onde é possível encontrar conteúdos ilícitos. Nas imagens encontradas na casa dele havia grande quantidade de vídeos e fotos com cenas de sexo explícitos envolvendo menores de idade.

Um computador e aparelhos celulares que foram encontrados no imóvel acabaram apreendidos e o autor encaminhado à delegacia de Caarapó para ser ouvido.

Desenvolvida pela DEPCA a operação visa a repressão da exploração sexual infanto-juvenil através do monitoramento constante de atividades ilícitas, em meio virtual. A delegacia realiza as investigações a partir da parceria com a National Center for Missing & Exploited Children – NCMEC (EUA) e Polícia Federal.

