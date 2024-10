No Estado, 2091 imóveis desocupados podem ser destinados às políticas públicas

Campo Grande sediou a instalação do Fórum Estadual de Apoio ao Programa de Democratização de Imóveis da União, o Imóvel da Gente. O evento, realizado ontem (16) na CGU (Controladoria-Geral da União Regional Mato Grosso do Sul), marcou a criação de um espaço de diálogo entre a sociedade civil, prefeituras, o governo estadual e a SPU (Secretaria do Patrimônio da União), voltado à destinação de imóveis da União para políticas públicas. Durante o encontro também fora confirmado a ocupação de um imóvel para a construção de uma delegacia na Capital.

Ao todo, em Mato Grosso do Sul, tem 2091 móveis desocupados que serão destinados às práticas de políticas públicas, com destaque para a provisão habitacional, como programa Minha Casa, Minha Vida, e outras iniciativas federais voltadas à regularização fundiária e apoio aos povos originários.

Conforme a diretora de Gestão e Governança da SPU, Camila Fasolo, explicou que muitos imóveis da União no Estado são oriundos da extinta Rede Ferroviária Federal e estão desocupados, prontos para serem utilizados em projetos de interesse público. “Esses terrenos têm grande importância socioambiental, e nossa prioridade é regularizar a situação das famílias que ocupam essas áreas e colocá-las a serviço das políticas públicas”, afirmou.

O Mato Grosso do Sul já se beneficiou com iniciativas do programa. Recentemente, um imóvel foi destinado para a criação de um Centro de Atenção ao Adolescente, além de regularização de moradias ribeirinhas, conforme informou a diretora da SPU. Durante o evento, também foi confirmada a cessão de uma área para a construção de uma delegacia em Campo Grande, em parceria com a Secretaria de Justiça. A delegacia será localizada no bairro Vila Bandeirante.

Com a instalação do fórum, a expectativa é que as prefeituras do Estado tenham mais facilidade em acessar o Programa Imóvel da Gente. Com intuito de propagar a ação, a SPU prepara materiais informativos para orientar prefeitos sobre como aderir ao programa e aproveitar os imóveis.

Por Ana Cavalcante

