Homem é preso após estuprar jovem em saída de tabacaria na Capital

Um homem de 33 anos, suspeito de estuprar uma jovem de 19 anos, no último dia 9 de março, após saírem de uma tabacaria foi preso na noite de ontem (30), por investigadores do GOI (Grupo de Operações e Investigações), no Jardim Leblon, em Campo Grande.

Segundo a Polícia Civil, o dia do crime, L.F.S., com auxílio de C.F.S.F., de 29 anos estuprou uma moça de 19 anos e depois de ter praticado o ato, os dois abandonaram a vítima em um posto de combustível localizado na Avenida Marechal Deodoro. No dia, C.F.S.F. foi localizado e preso em flagrante, pela Polícia Militar, no entanto, na ocasião, L.F.S. não havia sido encontrado.

Assim que os fatos foram encaminhados para a 1ª Delegacia de Atendimento à Mulher (1ª DEAM), a autoridade policial representou pela prisão preventiva de L.F.S. e assim que autorizado pelo Poder Judiciário, o autor foi preso por equipes do GOI, no bairro Jardim Leblon. No momento da prisão, o autor tentou fugir, subindo no telhado, mas foi contido e detido pelos policiais.

Assim que capturado, o indivíduo foi encaminhado à 1ªDEAM, onde ficará à disposição da justiça.

