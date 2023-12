Em fuga, motorista abandona picape na BR-463 com mais de uma tonelada de maconha

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam na tarde de ontem (30), mais de uma tonelada de maconha, transportados em uma picape com placas falsas, na BR-463, em Ponta Porã, a 313 quilômetros de Campo Grande. O condutor do Fiat/Toro, fugiu e está sendo procurado pela polícia.

O flagrante aconteceu durante uma fiscalização, quando os policiais tentaram abordar o veículo. Ao ver os agentes rodoviários, o motorista tentou fugir em alta velocidade pela rodovia, mas teve que abandonar o carro quilômetros a frente. Ele conseguiu escapar do bloqueio policial a pé.

No interior da picape, foram encontrados 1.130 quilos de maconha. A equipe policial também descobriu que o automóvel possuía placas falsas, com registro de roubo em Ponta Porã.

A ocorrência foi encaminhada a Polícia Civil do município de fronteira com o Paraguai.

