Campanha de vacinção contra a gripe encerra hoje, mas municípios seguem com aplicação até fim das doses

A campanha nacional de vacinação contra a gripe encerra nesta quarta-feira (31), mas a SES (Secretaria Estadual de Saúde) orienta os 79 municípios de Mato Grosso do Sul a continuarem com a aplicação até o fim das doses disponíveis.

Até o momento, a taxa de cobertura da Influenza no Estado está em 41%, onde nacional preconizada pelo Ministério da Saúde seja de 95% de cobertura. Os únicos municípios que alcançaram a meta foram Porto Murtinho com 98% e Eldorado com 97%.

Das 881 mil doses recebidas, o Estado já aplicou 577.570 mil doses de Influenza. No dia 15 de maio, a SES/MS abriu a vacinação para todos os públicos devido o registro de aumento de casos de gripes e doenças respiratórias.

A ampliação da oferta da vacina para a população geral – válida para crianças a partir de 6 meses de idade – também ocorre como forma de medida preventiva para abrandar sintomas de síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave, especialmente nas crianças. O aumento de pessoas imunizadas, contribui para menor circulação dos vírus e evita sobrecarga nos serviços de saúde.

A 25ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza começou oficialmente no dia 10 de abril. Porém, no Estado a SES autorizou os 79 municípios a vacinarem os públicos da campanha a partir do dia 28 de março.

A vacina é gratuita e está disponível em todas as UBS (Unidades Básicas de Sáude) e USF (Unidades de Saúde da Família) do Estado.

A doença

A gripe é uma doença respiratória causada pelo vírus influenza que é transmitida através do contato com secreções das vias respiratórias, eliminadas pela pessoa contaminada ao falar, tossir ou espirrar e também por meio das mãos e objetos contaminados, quando entram em contato com a boca, olhos e nariz. A gripe provoca febre, dores no corpo e mal-estar. Quem perceber esses sintomas deve procurar um posto de saúde.

Prevenção

Cuidados simples ajudam na prevenção contra a Gripe:

Lave as mãos com água e sabão e use álcool gel 70% regularmente, especialmente após tocar o nariz e a boca ou superfícies que possam estar contaminadas;

Proteja o nariz e a boca. Cubra-os enquanto espirra ou tosse e use lenços descartáveis;

Evite tocar a boca e o nariz; Melhore a circulação de ar abrindo as janelas;

Evite ficar por muito tempo em locais com grande aglomeração de pessoas;

Mantenha hábitos saudáveis: coma e durma bem, além de fazer exercícios físicos regulares.