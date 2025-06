Homem é preso após espancar companheira na frente dos filhos em Bataguassu

A Polícia Militar prendeu na noite de sábado (21) um homem de 32 anos identificado como Joaci, acusado de espancar brutalmente a companheira dentro da casa onde viviam, no bairro Jardim São João, em Bataguassu, a 335 quilômetros de Campo Grande. O crime aconteceu na frente dos filhos da vítima, incluindo uma criança de apenas 2 anos.

Segundo o boletim de ocorrência, a agressão começou por volta das 20h, após uma discussão motivada por ciúmes durante o consumo de bebidas alcoólicas. Joaci confessou aos policiais que já havia agredido a companheira em outras ocasiões.

A violência só foi interrompida quando o filho mais velho da mulher conseguiu pular o muro da residência e pedir ajuda. A Polícia Militar foi acionada e encontrou a vítima deitada em uma cama, ao lado da filha pequena. A mulher apresentava lesões graves no rosto, com ferimentos evidentes na boca, no nariz e nos olhos.

O agressor havia fugido antes da chegada da equipe policial, mas foi localizado minutos depois nas proximidades de um supermercado. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Bataguassu, onde o caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

A vítima foi levada por socorristas ao pronto-socorro, onde permanece internada para receber atendimento médico especializado. O Conselho Tutelar foi acionado e acompanhou os dois filhos da mulher, que também foram levados à Santa Casa para avaliação.

O caso está sendo investigado e pode ser agravado conforme a evolução do quadro da vítima e o histórico de violência doméstica já confessado pelo agressor. A Justiça deve decidir, nos próximos dias, sobre a manutenção da prisão de Joaci.

