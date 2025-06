Botafogo e Palmeiras entram em campo nesta segunda-feira em busca da classificação no Mundial de Clubes

A rodada desta segunda-feira (23) promete fortes emoções para os torcedores brasileiros no Campeonato Mundial de Clubes. Botafogo e Palmeiras entram em campo defendendo a liderança de seus grupos e buscando a classificação para as oitavas de final da competição, que chega à sua terceira e última rodada da fase inicial.

O Botafogo é o líder do Grupo B com seis pontos e enfrenta o Atlético de Madrid a partir das 15h (horário de Mato Grosso do Sul). A equipe carioca se classifica com uma vitória, empate ou até mesmo uma derrota por até dois gols de diferença. Se perder por três ou mais gols, o time só avança se o PSG não vencer o Seattle Sounders, que jogam no mesmo horário.

Às 21h, é a vez do Palmeiras encarar o estrelado Inter Miami, de Lionel Messi, no encerramento do Grupo A. O Verdão lidera com quatro pontos e se classifica com um empate. Uma vitória garante a ponta da chave, enquanto uma derrota por dois gols ou mais, combinada a uma vitória do Porto sobre o Al Ahly por três ou mais gols, pode tirar o time brasileiro da competição.

Se Palmeiras e Inter Miami empatarem, ambos avançam às oitavas. Confira os jogos desta segunda-feira e onde assistir.

Mundial de Clubes

15h – Seattle Sounders x PSG (Sportv, Cazé TV e Dazn)

15h – Atlético de Madrid x Botafogo (Globo, Sportv, Cazé TV e Dazn)

21h – Porto x Al Ahly (Sportv, Cazé TV e Dazn)

21h – Inter Miami x Palmeiras (Globo, Sportv, Cazé TV e Dazn)

Brasileirão – Série B

18h – Operário-PR x Novorizontino (Disney+)

20h – Goiás x Athletic (Disney+)

