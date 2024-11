Cidadania e Sustentabilidade na UFMS: estratégia para o desenvolvimento produtivo e social

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a nossa UFMS, que neste ano comemora 45 anos como Federal e 62 anos de criação, ampliou o tradicional tripé universitário “Ensino, Pesquisa e Extensão” e inova, com a recente gestão, liderada pela Reitora Camila Ítavo, desde 28 de outubro de 2024, ao propor a criação da Pró-Reitoria da Cidadania e Sustentabilidade.

Tudo começou com o olhar para o futuro da gestão de Marcelo Turine e Camila Ítavo (2016-2024), que submeteu ao Conselho Universitário a proposta de uma nova estrutura administrativa, com a criação de mais seis Faculdades e Institutos e ainda a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (Proaes), com foco nos estudantes da UFMS. Além disso, foi criada a Diretoria de Desenvolvimento Sustenta?vel (Dides): uma diretoria especial ligada a? Reitoria, com a responsabilidade de coordenar e articular as diversas ações de sustentabilidade na Universidade.

Para fortalecer a formação cidadã, foi promovido o Programa “Se Cuide. Te Amo”, uma ação do coração da UFMS, com o objetivo principal de acompanhar e dar suporte à comunidade universitária, por meio de ações que oferecem melhorias na qualidade de vida de todas as pessoas da Universidade, incluindo a campanha “Eu Respeito”, que, a cada mês do ano, aborda um tema diferente relativo à vida acadêmica. O Programa “Sou Mulher”, o Programa “Sou Idoso”, o “Plano de Acessibilidade” são também algumas das iniciativas importantes criadas naquela gestão, voltadas às pessoas da nossa comunidade. Quanto ao fortalecimento do compromisso institucional com o desenvolvimento sustentável, o tema “sustentabilidade” foi inserido no Estatuto da UFMS, por meio de consulta pública à comunidade universitária, e aprovado pelo Conselho Universitário da UFMS (Resolução nº 93-Coun/UFMS, de 28 de maio de 2021).

Nesse caminho, a nova Política Institucional de Sustentabilidade foi aprovada pelo Conselho Diretor, por meio da Resolução nº 260 CD/UFMS, de 20 de abril de 2022, com a institucionalização do Programa “UFMS Sustentável”, da “Agenda 2030” e dos “17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)”, ampliando e incentivando significativamente o alcance das ações e iniciativas sustentáveis na Universidade.

Todos os projetos de ensino, pesquisa e extensão cadastrados na UFMS devem estar vinculados a pelo menos um dos “17 ODS”, permitindo que as coordenações avaliem como seus projetos contribuem para a “Agenda 2030”, o que tem possibilitado o monitoramento do cumprimento dos ODS pelos projetos institucionais. Além disso, foi implementado, no ano de 2023, o alinhamento dos planos de ensino das disciplinas dos cursos de graduação da UFMS aos ODS, permitindo a indicação do(s) ODS abordado(s) pelo(a) professor(a).

Some-se a essas ações o fato de que em 2023, conforme o “UI Green Metric World University Ranking”, de um total de 1.183 instituições de Ensino Superior, em 85 países, a UFMS consagrou-se como a 74ª universidade sustentável no mundo. E dentre as 148 Universidades listadas da América Latina, a nossa Universidade ficou na 11ª posição, em 5º lugar no Brasil e em 3º lugar entre as instituições federais participantes do ranking.

Tais posições de destaque são resultados de uma gestão comprometida com a vida, em todos os seus aspectos e dimensões. Dessa forma, ao assumir a liderança da UFMS para o quadriênio 2024-2028, a gestão Camila Ítavo e Albert Schiaveto, atenta às questões sociais de modo mais amplo e sustentável, planejou a criação da Pró-Reitoria da Cidadania e Sustentabilidade.

Falar de Cidadania e Sustentabilidade nesse contexto implica compreender que a Ciência é, em primeiro lugar, Ciência Humana, e que a nossa UFMS está em posição de vanguarda quando entre as 69 Universidades Federais do país, ela é a primeira a propor a instalação de uma Pró-Reitoria que abarcará as questões relacionadas à inclusão, acessibilidade, diversidade religiosa, étnica, racial, de cor e gênero, além, das dimensões ambiental, social e econômica, abrangendo também a governança, a ética, a transparência, com o olhar, o cuidado e atenção às “humanidades”. Assim, a UFMS avança em seu propósito de ser uma Universidade cada vez mais inovadora, sustentável e humana.

Vivina Dias Sól Queiróz é Doutora em Educação pela UFMS. Professora do Curso de História da FACH/UFMS e Assessora especial da Reitora para assuntos de Cidadania e Sustentabilidade. E-mail: [email protected]

Este artigo é resultado da parceria entre o Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul e o FEFICH – Fórum Estadual de Filosofia e Ciências Humanas de MS.

