Rapaz mata colega de trabalho após desentendimento em Nova Andradina

Na noite de ontem (20), a Polícia Civil por meio da Delegacia Taquarussu, com o apoio do 2º Grupamento da Polícia Militar e a Força Tática do 8º Batalhão da Polícia Militar, prendeu em flagrante um homem, de 29 anos, após matar o colega de trabalho com um golpe de faca.

Conforme informações, a vítima e o rapaz moravam juntos em um alojamento coletivo e acabaram tendo um desentendimento que ocasionou o crime.

Após atingir a lombar da vítima, o autor fugiu. Socorristas foram acionados, mas devido a gravidade dos ferimentos o homem não resistiu e morreu.

Os policiais estiveram no local do crime e receberam informações sobre as características do individuo, que foi capturado depois de ser encontrado escondido em uma residência.

Ele foi preso em flagrante e encaminhado para o 1º DP de Nova Andradina.