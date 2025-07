Mais de 114 mil contribuintes em MS terão restituição liberada nesta quinta-feira

A Receita Federal liberou, nesta quinta-feira (24), às 9h (horário de Mato Grosso do Sul), a consulta ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda 2024. No Estado, 114.816 contribuintes terão valores a receber, totalizando R$ 158.782.964,30.

O crédito será feito diretamente na conta bancária ou na chave Pix informada na declaração. Se houver erro no cadastro bancário ou a conta estiver desativada, os valores ficarão disponíveis para reagendamento por até um ano, por meio dos canais de atendimento do Banco do Brasil.

A ordem de pagamento segue critérios de prioridade estabelecidos por lei. Têm preferência idosos com mais de 80 anos, seguidos por pessoas entre 60 e 79 anos, contribuintes com deficiência física, mental ou doença grave, professores e aqueles que optaram pelo formulário pré-preenchido e informaram a chave Pix como forma de recebimento. Também integram este lote os contribuintes sem prioridade legal, mas que entregaram a declaração antecipadamente.

A consulta pode ser feita no site da Receita Federal, na seção “Meu Imposto de Renda”, ou pelo aplicativo oficial da Receita, disponível para celulares e tablets. O órgão orienta que, em caso de pendências, o contribuinte acesse o portal e-CAC (Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte) para verificar o extrato da declaração e, se necessário, enviar uma retificadora. A restituição pode ser retida caso haja inconsistências, situação que leva o contribuinte à chamada “malha fina”.

Além do lote de julho, ainda estão previstas mais duas rodadas de restituição neste ano, com pagamentos programados para os dias 30 de agosto e 30 de setembro.

Por Djeneffer Cordoba