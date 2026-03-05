Campo Grande recebe o “Sephora Beauty & Play” em homenagem ao Dia da Mulher neste fim de semana

Nos dias 7 e 8 de março, o Shopping Campo Grande recebe masterclasses, experiências exclusivas e grandes marcas internacionais em homenagem ao Dia da Mulher

No próximo fim de semana, a Sephora, maior varejista global de cosméticos, traz ao Shopping Campo Grande o “Sephora Beauty & Play”, evento especial em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, nos dias 7 e 8 de março, a partir do meio-dia.

Quem participar poderá aproveitar masterclasses de maquiagem em dois formatos: rápidas, de 15 minutos, ou mais completas, de 30 minutos, com vagas preenchidas por ordem de chegada. Os encontros são uma oportunidade para conhecer as tendências internacionais de beleza e receber dicas exclusivas de especialistas.

O evento conta com grandes marcas internacionais, como Shiseido, Nars, Carolina Herrera, Burberry, Chloé e a própria Sephora Collection, reunindo experiências únicas para amantes de cosméticos. Quem ainda procura o tom ideal de base terá à disposição um espaço de shade matching, exclusivo para descobrir a cor perfeita.

Além disso, criadores de conteúdo e influenciadores terão um espaço reservado para gravações, e os participantes podem se cadastrar no Beauty Club para garantir brindes especiais.

As inscrições estão abertas no site da Sephora e para aacessar, é só clicar neste link.

E mais informações podem ser conferidas pelo Instagram @sephorabrasil.