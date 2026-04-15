19 milhões de brasileiros foram vítimas de golpes financeiros; FCDL-MS orienta lojistas e consumidores do Estado

Levantamento da CNDL/SPC Brasil acende sinal de alerta para o varejo de Mato Grosso do Sul, com prejuízo médio por vítima ultrapassando R$ 1,1 mil

O avanço da digitalização no consumo trouxe facilidades, mas também abriu portas para a criminalidade. Uma pesquisa recente realizada pela CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas) e pelo SPC Brasil revela que, nos últimos 12 meses, cerca de 19 milhões de brasileiros sofreram golpes financeiros ou tentativas de fraude. Conforme tratamos sobre a dificuldade de aprovação de crédito nos canais formais, levar os consumidores a recorrer ao uso do nome de terceiros para realizar compras a prazo, também influencia o aumento de golpes e fraudes.

Em Mato Grosso do Sul, onde o comércio digital e o uso do PIX crescem acima da média nacional, a FCDL-MS reforça a necessidade de vigilância.O estudo aponta que o prejuízo médio por vítima é de R$1.154,00. A dificuldade de acesso ao crédito formal, também deixa a população sujeita a golpes de crédito “fácil”. Para a economia de Mato Grosso do Sul, esse dado é preocupante, pois representa uma fatia significativa da renda das famílias que deixam de circular no comércio local legalizado para alimentar organizações criminosas.

O Impacto em Mato Grosso do Sul

De acordo com a FCDL-MS, o impacto dos golpes no estado reflete diretamente na confiança do consumidor e na saúde financeira das empresas sul-mato-grossenses:

Retração no Consumo Local: O valor perdido em fraudes, que muitas vezes equivalem a um salário mínimo, subtrai o poder de compra que seria destinado ao varejo de bairro, supermercados e serviços do Estado. Insegurança Digital: O medo de novas fraudes faz com que o consumidor do interior e da capital hesite em utilizar canais digitais de venda, retardando a modernização tecnológica de pequenos lojistas que dependem dessas ferramentas para expandir o faturamento. Custo de Operação: As empresas sul-mato-grossenses precisam investir cada vez mais em sistemas de segurança e treinamento de equipes para identificar comprovantes de PIX falsos e documentos clonados, o que eleva o custo operacional.

As Fraudes Mais Comuns no Estado

A pesquisa identifica que as abordagens mais frequentes envolvem:

Golpes de PIX e Transferências: Mensagens de urgência simulando familiares ou falsos funcionários de bancos.

Mensagens de urgência simulando familiares ou falsos funcionários de bancos. Links de Promoções Inexistentes: Disseminados via WhatsApp, oferecendo produtos com preços muito abaixo do mercado praticado em MS.

Disseminados via WhatsApp, oferecendo produtos com preços muito abaixo do mercado praticado em MS. Clonagem de Cartões e Dados: Captura de informações em sites não oficiais.

Para a Federação, o combate às fraudes passa pela informação. “O comércio de Mato Grosso do Sul é pujante, mas precisamos proteger tanto o empresário quanto o cliente. Quando um consumidor é lesado, toda a cadeia produtiva sofre as consequências. É vital que o lojista utilize as ferramentas de consulta do SPC Brasil para validar transações e que o cidadão desconfie de facilidades excessivas”, orienta a FCDL-MS.

Orientações ao Consumidor Sul-mato-grossense:

Nunca clique em links de origem desconhecida recebidos por SMS ou redes sociais.

Ao realizar pagamentos via PIX em lojas físicas ou online, confira sempre o nome do destinatário antes de confirmar.

Utilize o aplicativo do SPC Brasil para monitorar seu CPF em tempo real.