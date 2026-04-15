Foragido da Gameleira é capturado pela Polícia Civil em Três Lagoas

Um homem, de 54 anos, foragido do Estabelecimento Penal da Gameleira, em Campo Grande, foi preso na tarde dessa terça-feira (14), por investigadores do SIG, da Polícia Civil, em Três Lagoas. Ele havia sido condenado a mais de 20 anos de reclusão pela prática dos crimes de homicídio, tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação e porte de arma de fogo de uso restrito, entre outros.

O homem estava evadido há mais de dois meses do Estabelecimento Penal da Gameleira, onde atualmente cumpria pena em regime semiaberto. A prisão ocorreu quando uma equipe de investigadores do SIG realizava diligências no bairro Vila Nova.

Durante a ação, os policiais observaram o indivíduo em atitude suspeita. Ao perceber a presença da equipe, ele tentou fugir, mas foi perseguido e alcançado pelos investigadores, que conseguiram abordá-lo e efetuar a prisão.

Após a captura, o indivíduo foi conduzido até a sede do SIG, onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão. Em seguida, passou por exame de corpo de delito e foi encaminhado para as celas da DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde permanece à disposição da Justiça.

A SIG de Três Lagoas solicita a colaboração e apoio de toda população três-lagoense, com informações sobre a prática de crimes e localização de indivíduos foragidos da Justiça, sendo que as denúncias poderão ser realizadas através dos telefones (67) 3929-1173 ou (67) 99226-8210 (WhatsApp). O sigilo e anonimato são assegurados.