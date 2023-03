Homem é preso após descumprir medida protetiva “vai lá, me denuncia, de novo”

Um homem foi preso nesta quarta-feira (8), pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Atendimento à Mulher, por descumprir medida protetiva de urgência determinada pela Justiça. O caso aconteceu em Dourados, a 226 quilômetros de Campo Grande, no mesmo dia em que pelo menos 13 pessoas foram presas pelo mesmo motivo, em Campo Grande, durante a Operação Bellatrix.

Ele foi preso pela equipe da DAM que o investigava pela prática dos crimes de lesão corporal e descumprimento de medida protetiva, por 4 vezes, em menos de 10 dias.

De acordo com informações do portal Diário Corumbaense, a ex-mulher dele procurou a delegacia e relatou que o homem a perseguia, mesmo tendo ciência de que não podia se aproximar dela. Em uma das mensagens apresentadas pela vítima, como prova, ele chegou a debochar da Justiça afirmando: “vai lá, me denuncia, de novo”.

O preso foi levado para a sede da DAM e após realização de exame de corpo de delito, será encaminhado a unidade prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

Serviço:

Disque 180

O Disque-Denúncia, criado pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), permite denunciar de forma anônima e gratuita, disponível 24 horas, em todo o país. Os casos recebidos pela central chegam ao Ministério Público.

Disque 100

Para casos de violações de direitos humanos, o disque 100 é um dos meios mais conhecidos. Aliás, as denúncias podem ser feitas de forma anônima para casos de violações de direitos humanos.