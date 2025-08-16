Homem é preso após cultivo de maconha em Dois Irmãos do Buriti

Um homem, ainda não identificado, foi preso em Dois Irmãos do Buriti, a 102 km de Campo Grande, após a polícia encontrar um pé de maconha no quintal de sua residência, localizada na Aldeia Recanto.
De acordo com informações do portal Babalizando MS, a suspeita surgiu após a liderança da comunidade notar movimentações estranhas na casa. Uma equipe da Polícia Militar foi acionada e constatou o cultivo da planta no local.
O homem foi preso em flagrante, e o pé de maconha foi retirado da residência pela equipe policial.
