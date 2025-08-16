Nova oficina de corte e costura é inaugurada no IPCG em Campo Grande

O sistema prisional de Mato Grosso do Sul inaugurou nesta sexta-feira (15) uma nova oficina de corte e costura no IPCG (Instituto Penal de Campo Grande). A unidade passa a integrar o Programa Malharia Social, iniciativa da Senappen (Secretaria Nacional de Políticas Penais) em parceria com a Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de MS).

O programa tem como objetivo oferecer qualificação profissional, geração de renda e remição de pena para os internos, por meio da produção de peças de vestuário e outros itens têxteis. Além de contribuir para a reintegração social, os produtos confeccionados poderão atender instituições sociais e hospitais, ampliando o impacto da iniciativa na comunidade.

A oficina do IPCG conta com duas salas, uma de corte e outra de costura, com ventilação, exaustores, banheiros, nove máquinas de costura e uma mesa de corte, com capacidade para até 10 internos trabalhando simultaneamente. O projeto já está se expandindo no estado, com unidades em presídios de São Gabriel do Oeste, Jardim, Caarapó, Gameleira 2 e no Estabelecimento Penal Feminino Irmã Irma Zorzi. No total, Mato Grosso do Sul recebeu 24 máquinas de costura e três mesas de corte da Senappen.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram